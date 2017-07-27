Матч завершен
Аустрия
Вена
0:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 22:05 МСК
27.07.2017, 22:05 МСК
четверг
Составы
Аустрия
мин
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
90
18
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
4
Филипович
Петар Филипович
90
10
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
90
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
90
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90
15
Сербест
Таркан Сербест
90
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер
90
Запасные
32
Пенц
Патрик Пенц
25
Саламон
Томас Саламон
16
Прокоп
Доминик Прокоп
23
де Паула
Давид де Паула
АЕЛ
мин
13
Лафранс
Кевин Лафранс
90
29
Митря
Богдан Митря
90
7
Авраам
Андреас Авраам
90
11
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
90
Запасные
31
Альдаир
Альдаир