Матч завершен
Валлетта
Валлетта
1:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
Покар 59
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
16 июля 2019, 21:00 МСК
16.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Валлетта
мин
4
Борг
Стив Борг
90
19
Зерафа
Джозеф Зерафа
90
5
Камильери
Райан Камильери
90
1
Бонелло
Анри Бонелло
90
Дюделанж
мин
5
Шнелл
Том Шнелл
90
15
Дельгадо
Рикардо Дельгадо
90
9
Синани
Данель Синани
90
10
Штольц
Доминик Штольц
90
8
Покар
Марио Покар
59'
59'
90
20
Гаро
Микаэль Гаро
90
24
Кирк
Мехди Кирк
90
77
Бугрен
Сабир Бугрен
90
Запасные
23
Клапп
Райан Клапп