Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
Штольц 45
2:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Валлетта
Валлетта
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
9 июля 2019, 21:00 МСК
9.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Дюделанж
мин
5
Шнелл
Том Шнелл
90
15
Дельгадо
Рикардо Дельгадо
90
10
Штольц
Доминик Штольц
45'
45'
90
8
Покар
Марио Покар
90
20
Гаро
Микаэль Гаро
90
77
Бугрен
Сабир Бугрен
90
Запасные
24
Кирк
Мехди Кирк
9
Синани
Данель Синани
Валлетта
мин
4
Борг
Стив Борг
90
19
Зерафа
Джозеф Зерафа
90
1
Бонелло
Анри Бонелло
90
Запасные
2
Каруана
Джонатан Каруана