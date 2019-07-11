Матч завершен
Сент Патрикс
Дублин
0:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Норрчепинг
Норрчепинг
Терн 55
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:45 МСК
11.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Норрчепинг
мин
4
Жерсон
Ларс Жерсон
90
21
Терн
Симон Терн
55'
55'
90
5
Ниман
Кристоффер Ниман
90
7
Франссон
Александер Франссон
90
10
Скрабб
Симон Скрабб
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
90
Запасные
91
Нильссон
Давид Нильссон
22
Смит
Иан Смит
14
Бинаку
Эгзон Бинаку
99
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович