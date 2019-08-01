Матч завершен
Спартак
Трнава
Дангубич 16
Митря 53
3:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Локомотив
Пловдив
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 21:45 МСК
1.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Спартак
мин
3
Митря
Богдан Митря
53'
53'
90
10
Дангубич
Филип Дангубич
16'
16'
90
31
Русов
Добривой Русов
90
Запасные
26
Болек
Петр Болек
17
Стеванович
Далибор Стеванович
Запасные
1
Пиргов
Димитар Пиргов