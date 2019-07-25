Матч завершен
Локомотив
Пловдив
2:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Спартак
Трнава
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:30 МСК
25.07.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Запасные
1
Пиргов
Димитар Пиргов
Спартак
мин
17
Стеванович
Далибор Стеванович
90
10
Дангубич
Филип Дангубич
90
31
Русов
Добривой Русов
90
Запасные
26
Болек
Петр Болек