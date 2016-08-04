Матч завершен
Спартак
Трнава
0:1
( 4 : 5)
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Аустрия
Вена
Матеуш 88
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 19:30 МСК
4.08.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
Спартак
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Гладик
Иван Гладик
90
Аустрия
мин
-
Матеуш
Матеуш
88'
88'
90
-
Тажури
Исмаэль Тажури
90