Матч завершен
Аустрия
Вена
0:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Спартак
Трнава
Стекеленбург 46
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 20:00 МСК
28.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Аустрия
мин
-
Матеуш
Матеуш
90
Спартак
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
46'
46'
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90