Матч завершен
Риека
Риека
Чолак 62
Мурич 88
2:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Абердин
Абердин
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 21:00 МСК
8.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Риека
мин
-
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
62'
62'
90
-
Мурич
Роберт Мурич
88'
88'
90