Матч завершен
Абердин
Абердин
0:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Риека
Риека
Чолак 32
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 21:45 МСК
15.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Абердин
мин
4
Консидайн
Эндрю Консидайн
90
2
Логан
Шэйлум Логан
90
10
МакГинн
Нилл МакГинн
90
22
Ойо
Фунсо Ойо
90
1
Льюис
Джо Льюис
90
11
Хеджс
Райан Хеджс
90
5
Маккена
Скотт Маккена
90
Запасные
20
Черны
Томаш Черны
33
Винер
Зак Винер
6
Девлин
Майкл Девлин
8
Уилсон
Джеймс Уилсон
Риека
мин
14
Акости
Боаду Максвелл Акости
90
17
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
32'
32'
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
Запасные
5
Велкоски
Дарко Велкоски
18
Мурич
Роберт Мурич