Матч завершен
ХБ Торсхавн
Торсхавн
2:2
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Риски 60
Риски 77
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
16 июля 2019, 21:00 МСК
16.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
ХБ Торсхавн
мин
3
Давидсен
Йохан Давидсен
90
1
Гестссон
Тейтур Гестссон
90
19
Аскхам
Хёрдур Аскхам
90
ХИК
мин
8
Рафинья
Рафинья
90
88
Рудаков
Максим Рудаков
90
Запасные
9
Риски
Рупи Риски
60', 77'