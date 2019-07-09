Матч завершен
ХИК
Хельсинки
3:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
ХБ Торсхавн
Торсхавн
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
9 июля 2019, 19:00 МСК
9.07.2019, 19:00 МСК
вторник
Составы
ХИК
мин
8
Рафинья
Рафинья
90
9
Риски
Рупи Риски
90
88
Рудаков
Максим Рудаков
90
ХБ Торсхавн
мин
3
Давидсен
Йохан Давидсен
90
1
Гестссон
Тейтур Гестссон
90
19
Аскхам
Хёрдур Аскхам
90