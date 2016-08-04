Матч завершен
Марибор
Марибор
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Абердин
Абердин
Шинни 90
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 21:15 МСК
4.08.2016, 21:15 МСК
четверг
Составы
Марибор
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Шинни
Грэм Шинни
90'
90'
90
-
Робич
Антони Робич
90
Абердин
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
1
Льюис
Джо Льюис
90
-
Шинни
Грэм Шинни
90