Матч завершен
Абердин
Абердин
Де Росси 88
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Марибор
Марибор
Джилардино 83
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 21:45 МСК
28.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Абердин
мин
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
88'
88'
90
-
Руни
Адам Руни
90
1
Льюис
Джо Льюис
90
Марибор
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
83'
83'
90
-
Робич
Антони Робич
90