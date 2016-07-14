Матч завершен
Марибор
Марибор
0:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Левски
София
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 21:00 МСК
14.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
Левски
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90