Матч завершен
Левски
София
Стекеленбург 68
1:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Марибор
Марибор
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 20:00 МСК
21.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Левски
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
68'
68'
90
Запасные
11
Деса
Хеан Деса
Марибор
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Робич
Антони Робич
90