Матч завершен
Слован
Братислава
5:0
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Пюник
Ереван
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
6 июля 2017, 20:00 МСК
6.07.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы