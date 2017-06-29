Матч завершен
Пюник
Ереван
1:4
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
29 июня 2017, 18:00 МСК
29.06.2017, 18:00 МСК
четверг
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