Матч завершен
Вадуц
Вадуц
Стекеленбург 83
Костанцо 86
2:2
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Систо 41
Систо 68
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 20:00 МСК
21.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Вадуц
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
83'
83'
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Костанцо
Морено Костанцо
86'
86'
90
Мидтьюлланд
мин
2
Хансен
Киан Хансен
90
26
Бангор
Патрик Бангор
90
28
Ремер
Андре Ремер
90
7
Поульсен
Якоб Поульсен
90
27
Систо
Пионе Систо
41'
68'
41', 68'
90
14
Кадлец
Вацлав Кадлец
90
33
Онаучу
Пол Онаучу
56
Запасные
31
Андерсен
Миккел Андерсен
70
Новак
Филип Новак
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн