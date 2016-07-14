Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Систо 20
Онаучу 73
Систо 82
3:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Вадуц
Вадуц
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 19:30 МСК
14.07.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
Мидтьюлланд
мин
70
Новак
Филип Новак
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
26
Бангор
Патрик Бангор
90
7
Поульсен
Якоб Поульсен
90
27
Систо
Пионе Систо
20'
82'
20', 82'
87
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
10
Пушич
Мартин Пушич
68
Запасные
31
Андерсен
Миккел Андерсен
28
Ремер
Андре Ремер
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
14
Кадлец
Вацлав Кадлец
33
Онаучу
Пол Онаучу
73'
Вадуц
мин
-
Авдияй
Альбион Авдияй
90