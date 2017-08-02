Матч завершен
Виктория
Пльзень
Крменчик 64
1:4
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Тейшейра 71
Тэнасе 76
Алибек 79
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2017, 21:15 МСК
2.08.2017, 21:15 МСК
среда
Составы
Виктория
мин
13
Болек
Петр Болек
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
21
Хайек
Томаш Хайек
90
11
Петржела
Милан Петржела
90
26
Коларж
Даниэль Коларж
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
29
Живулич
Диего Живулич
90
15
Крменчик
Михал Крменчик
64'
64'
90
Запасные
16
Грушка
Алеш Грушка
33
Иваншиц
Андреас Иваншиц
7
Горжава
Томаш Горжава
9
Земан
Мартин Земан
23
Бакош
Марек Бакош
37
Ржезничек
Якуб Ржезничек
Стяуа
мин
1
Ницэ
Флориан Ницэ
90
12
Мораис
Жуниор Мораис
90
15
Момчилович
Марко Момчилович
90
23
Попеску
Даниэль Попеску
90
80
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
71'
71'
90
5
Пинтилий
Михай Пинтилий
90
44
Энаке
Габриэль Энаке
90
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
76'
76'
90
7
Алибек
Денис Алибек
79'
79'
90
Запасные
33
Станчу
Эдуард Станчу
29
Вильям
Вильям
20
Аким
Влад Аким