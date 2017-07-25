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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
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Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Будеску 37
Тейшейра 61
2:2
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Крменчик 23
Копиц 53
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
25 июля 2017, 20:30 МСК
25.07.2017, 20:30 МСК
вторник
Составы
Стяуа
мин
-
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
61'
61'
90
1
Ницэ
Флориан Ницэ
90
5
Пинтилий
Михай Пинтилий
90
11
Будеску
Константин Будеску
37'
37'
90
7
Алибек
Денис Алибек
90
Виктория
мин
13
Болек
Петр Болек
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
21
Хайек
Томаш Хайек
90
11
Петржела
Милан Петржела
90
10
Копиц
Ян Копиц
53'
53'
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
15
Крменчик
Михал Крменчик
23'
23'
90
Запасные
3
Матею
Алеш Матею
33
Иваншиц
Андреас Иваншиц
7
Горжава
Томаш Горжава
9
Земан
Мартин Земан