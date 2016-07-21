Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Абердин
Абердин
Руни 79
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 18:00 МСК
21.07.2016, 18:00 МСК
четверг
Составы
Вентспилс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
15
Алексеев
Алексей Алексеев
90
25
Ругинс
Ритварс Ругинс
90
Абердин
мин
-
Руни
Адам Руни
79'
79'
90
-
Джек
Райан Джек
90
1
Льюис
Джо Льюис
90
-
Шинни
Грэм Шинни
90
-
МакЛин
Кенни МакЛин
90
Запасные
24
Маккена
Скотт Маккена