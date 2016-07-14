Матч завершен
Абердин
Абердин
Руни 76
3:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 21:45 МСК
14.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Абердин
мин
-
Руни
Адам Руни
76'
76'
90
1
Льюис
Джо Льюис
90
-
Тэйлор
Эш Тэйлор
90
-
МакЛин
Кенни МакЛин
90
Запасные
24
Маккена
Скотт Маккена
Вентспилс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
15
Алексеев
Алексей Алексеев
90
25
Ругинс
Ритварс Ругинс
90