Матч завершен
Леонеса
Леон
42
1:0
Матч завершен
Вильяновенсе
Вильянуэва
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 21:00 МСК
17.12.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Леонеса
мин
-
Dioni
Dioni
42'
42'
89
-
A. Kawaya
A. Kawaya
89
Вильяновенсе
мин
-
J. Sanchez
J. Sanchez
46