Вильяновенсе

Вильянуэва
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Испания
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
J. Sanchez J. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
Леонеса
1 : 0
Вильяновенсе
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
1/64 финала
Леонеса
1
Вильяновенсе
0
Испания. Кубок , 1/64 финала
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