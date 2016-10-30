Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Тротта 45
Фальчинелли 90
2:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
30 окт. 2016, 17:00 МСК
30.10.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
18
Барберис
Андреа Барберис
88
1
Кордас
Алекс Кордас
90
15
Месба
Джамел Месба
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
6
Роден
Маркус Роден
90
12
Стоян
Адриан Стоян
17
29
Тротта
Марселло Тротта
45'
45'
80
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90'
90'
90
Запасные
5
Феста
Марко Феста
95
Кожокару
Валентин Кожокару
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
24
Тонев
Александар Тонев
87
Мартелла
Бруно Мартелла
7
Палладино
Раффаэле Палладино
77
Фацци
Николо Фацци
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
4
Ригони
Никола Ригони
45
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
72
45
Инглесе
Роберто Инглесе
63
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
18
Гобби
Массимо Гобби
20
Сардо
Дженнаро Сардо
36
Коста
Филиппо Коста
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
8
Радованович
Иван Радованович
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Париджини
Витторио Париджини
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер