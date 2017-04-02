Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 57
1:2
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Феррари 51
Фальчинелли 82
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
2 апр. 2017, 16:00 МСК
2.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Кьево
мин
90
Секулин
Андреа Секулин
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
64
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
58
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
57'
57'
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
83
Запасные
70
Соррентино
Стефано Соррентино
12
Цесар
Боштьян Цесар
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
97
Депаоли
Фабио Депаоли
80
Кийин
Софьян Кийин
7
Гакпе
Серж Гакпе
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
51'
51'
90
12
Стоян
Адриан Стоян
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
80
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
60
29
Тротта
Марселло Тротта
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
82'
82'
87
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
24
Тонев
Александар Тонев
18
Барберис
Андреа Барберис
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими