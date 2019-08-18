Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Тротта 31
Тротта 36
Киано 58
Бригенти 75
5:1
Матч завершен
Монополи
Монополи
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
18 авг. 2019, 21:30 МСК
18.08.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Составы
Фрозиноне
мин
-
Киано
Камилло Киано
58'
58'
90
-
Тротта
Марселло Тротта
31'
36'
31', 36'
90
-
Бригенти
Николо Бригенти
75'
75'
90