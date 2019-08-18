Монополи

Монополи
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Страна
Италия
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Результаты
Результаты
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:30
Фрозиноне
5 : 1
Монополи
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:30
1/32 финала
Фрозиноне
5
Монополи
1
Италия. Кубок , 1/32 финала
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