Матч завершен
Асколи
Асколи-Пичено
2:0
Матч завершен
Трапани
Трапани
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
18 авг. 2019, 21:30 МСК
18.08.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Составы