Трапани

Трапани
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Страна
Италия
Стадион
Полиспортиво Провинциале
Лента
Состав
Результаты
Результаты
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:30
Асколи
2 : 0
Трапани
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:30
1/32 финала
Асколи
2
Трапани
0
Италия. Кубок , 1/32 финала
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