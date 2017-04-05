Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Маркович 14
Ниасс 27
Эрнандес 33
Магуайр 70
4:2
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Негредо 5
де Рон 45
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
5 апр. 2017, 21:45 МСК
5.04.2017, 21:45 МСК
среда
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
17
Гросицки
Камил Гросицки
88
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
70'
70'
81
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
50
Маркович
Лазар Маркович
14'
14'
90
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
33'
33'
51
24
Ниасс
Умар Ниасс
27'
27'
90
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
21
Доусон
Майкл Доусон
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
40
Эвандро
Эвандро
15
Мэлони
Шон Мэлони
20
Диоманде
Адама Диоманде
Мидлсбро
мин
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
4
Айяла
Даниэль Айяла
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
40
Хасбэнд
Джеймс Хасбэнд
59
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
45'
45'
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
10
Негредо
Альваро Негредо
5'
5'
71
29
Жестеде
Руди Жестеде
81
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
34
Форшоу
Адам Форшоу
27
Гедиура
Адлан Гедиура
18
Стуани
Кристиан Стуани
20
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд