Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Тэнасе 10
2:3
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 21:30 МСК
1.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Стяуа
мин
23
Попеску
Даниэль Попеску
90
77
Стан
Александру Стан
90
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
10'
10'
90
Запасные
7
Коман
Флоринел Коман
Алашкерт
мин
22
Мкоян
Грайр Мкоян
90
21
Григорян
Артак Григорян
90
3
Восканян
Андраник Восканян
90
8
Дагбашян
Гагик Дагбашян
90
6
Ишханян
Айн Ишханян
90
Запасные
77
Кадымян
Гегам Кадымян