Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
0:3
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Тэнасе 60
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:00 МСК
25.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Алашкерт
мин
22
Мкоян
Грайр Мкоян
90
21
Григорян
Артак Григорян
90
3
Восканян
Андраник Восканян
90
8
Дагбашян
Гагик Дагбашян
90
6
Ишханян
Айн Ишханян
90
Запасные
20
Погосян
Вардан Погосян
77
Кадымян
Гегам Кадымян
Стяуа
мин
21
Хора
Иоан Хора
90
23
Попеску
Даниэль Попеску
90
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
60'
60'
90
7
Коман
Флоринел Коман
90