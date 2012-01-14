Матч завершен
Нанси
Нанси
2:2
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
14 янв. 2012, 22:59 МСК
14.01.2012, 22:59 МСК
суббота
Составы