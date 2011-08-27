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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Мвуэмба 78
Жуффре 90
2:1
Матч завершен
Нанси
Нанси
Бакар 10
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
27 авг. 2011, 20:00 МСК
27.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Лорьян
мин
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Бурийон
Грегори Бурийон
90
0
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
0
Педриньу
Педриньу
56
0
Кутадье
Матье Кутадье
65
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Отре
Матиас Отре
80
0
Мареке
Лукас Мареке
90
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
78'
78'
90
0
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
90
Запасные
0
Бака
Максим Бака
0
Жуффре
Ян Жуффре
90'
0
Китамбала
Линель Китамбала
Нанси
мин
0
Бакар
Джамель Бакар
10'
10'
90
0
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
0
Луис
Андре Луис
90
0
Лотье
Жордан Лотье
90
0
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
0
Бризон
Жонатан Бризон
90
0
Траоре
Бакайе Траоре
90
0
Диаките
Самба Диаките
90
0
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
0
Муканджо
Бенджамин Муканджо
70
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
0
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу