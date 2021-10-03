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Лига 1
Лорьян VS Клермон
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Лорьян - Клермон: 03 октября 2021 смотреть онлайн
Лорьян
Лорьян
-:-
Лорьян - Клермон: 03 октября 2021 смотреть онлайн
Клермон
Клермон-Ферранд
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
3 окт. 2021, -:- МСК
3.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав
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Лорьян
мин
30
Нарди
Пауль Нарди
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
21
Морель
Жереми Морель
15
Лапорт
Жульен Лапорт
14
Эрго
Жером Эрго
19
Висса
Йоанн Висса
19
Висса
Йоанн Висса
6
Абержель
Лоран Абержель
8
Чалоба
Трево Чалоба
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
23
Монконду
Тома Монконду
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
7
Диарра
Стефан Диарра
-
Главный тренер
Кристоф Пелиссье