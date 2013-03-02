Матч завершен
Лорьян
Лорьян
1:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
2 марта 2013, 22:00 МСК
2.03.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы