Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
4:2
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
15 марта 2008, 22:00 МСК
15.03.2008, 22:00 МСК
суббота
Составы