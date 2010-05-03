Матч завершен
Сахалин
Южно-Сахалинск
2:0
Матч завершен
Смена
Комсомольск-на-Амуре
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
3 мая 2010, 9:00 МСК
3.05.2010, 9:00 МСК
понедельник
Составы