Иртыш - Динамо: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Иртыш
Омск
-:-

Иртыш - Динамо: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Динамо
Барнаул
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
28 июля 2021, -:- МСК
28.07.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

09.08.2019 09 авг. 2019 пт 16:00
Иртыш
3 : 0
Динамо
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 16:00
Иртыш
3
Динамо
0
31.07.2018 31 июля 2018 вт 14:30
Динамо
2 : 1
Иртыш
31.07.2018 31 июля 2018 вт 14:30
Динамо
2
Иртыш
1
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 15:00
Иртыш
3 : 2
Динамо
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 15:00
Иртыш
3
Динамо
2
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 15:00
Иртыш
0 : 2
Динамо
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 15:00
Иртыш
0
Динамо
2
26.07.2015 26 июля 2015 вс 14:00
Иртыш
1 : 2
Динамо
26.07.2015 26 июля 2015 вс 14:00
Иртыш
1
Динамо
2
01.08.2012 01 авг. 2012 ср 14:00
Иртыш
1 : 2
Динамо
01.08.2012 01 авг. 2012 ср 14:00
Иртыш
1
Динамо
2