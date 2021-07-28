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Результаты
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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Лоренцо Инсинье
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Артем Дзюба
Андрей Лунев
Кристиан Эриксен
Джанлуиджи Доннарумма
Леонардо Бонуччи
Александр Селихов
Россия
Италия
Англия
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Нидерланды
Дания
Испания
Бельгия
Португалия
Франция
Аргентина
Спартак
Динамо
Ювентус
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Зенит
Локомотив
Ливерпуль
Реал
Барселона
Челси
РПЛ
Лига чемпионов
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РПЛ
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Станислав Черчесов
Неймар
MMA
Материалы
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Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
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Иртыш VS Динамо
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Иртыш - Динамо: 28 июля 2021 смотреть онлайн
Иртыш
Омск
-:-
Иртыш - Динамо: 28 июля 2021 смотреть онлайн
Динамо
Барнаул
Кубок России, 1/128 финала
Кубок России,
1/128 финала
Россия
28 июля 2021, -:- МСК
28.07.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Иртыш
мин
9
Морозов
Кирилл Морозов
11
Визнович
Илья Визнович
70
Пухов
Тимур Пухов
27
Бурюкин
Илья Бурюкин
16
Еременко
Илья Еременко
27
Бурюкин
Илья Бурюкин
41
Жустьев
Никита Жустьев
77
Сычевой
Владимир Сычевой
30
Шакуро
Павел Шакуро
20
Стеклов
Вадим Стеклов
8
Подоксенов
Сергей Подоксенов
Запасные
60
Полетаев
Владислав Полетаев
-
29
Кербс
Александр Кербс
-
17
Шлеермахер
Артур Шлеермахер
-
24
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
24
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
17
Шлеермахер
Артур Шлеермахер
-
68
Коршунов
Иван Коршунов
-
22
Тарабанов
Олег Тарабанов
-
Главный тренер
Евгений Харлачев
Прошлые матчи
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
16:00
Иртыш
3 : 0
Динамо
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
16:00
Иртыш
3
Динамо
0
31.07.2018
31 июля 2018
вт
14:30
Динамо
2 : 1
Иртыш
31.07.2018
31 июля 2018
вт
14:30
Динамо
2
Иртыш
1
01.08.2017
01 авг. 2017
вт
15:00
Иртыш
3 : 2
Динамо
01.08.2017
01 авг. 2017
вт
15:00
Иртыш
3
Динамо
2
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
15:00
Иртыш
0 : 2
Динамо
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
15:00
Иртыш
0
Динамо
2
26.07.2015
26 июля 2015
вс
14:00
Иртыш
1 : 2
Динамо
26.07.2015
26 июля 2015
вс
14:00
Иртыш
1
Динамо
2
01.08.2012
01 авг. 2012
ср
14:00
Иртыш
1 : 2
Динамо
01.08.2012
01 авг. 2012
ср
14:00
Иртыш
1
Динамо
2