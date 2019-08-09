Матч завершен
Иртыш
Омск
Лешонок 42
3:0
Матч завершен
Динамо
Барнаул
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
9 авг. 2019, 16:00 МСК
9.08.2019, 16:00 МСК
пятница
Составы
Иртыш
мин
-
Лешонок
Владимир Лешонок
42'
42'
90