Матч завершен
Носта
Новотроицк
4:5
Матч завершен
Сызрань-2003
Сызрань
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
11 авг. 2014, 16:00 МСК
11.08.2014, 16:00 МСК
понедельник
Составы