Вилльям Квист
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
184
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Капитану «Копенгагена» подарили скамейку. Так фанаты поздравили его с окончанием карьеры
#Вильям Квист
30 апреля 2019, 10:48