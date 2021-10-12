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Димитар Велкоски
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Димитар Велкоски
№19
Защитник
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Команда
Серкль Брюгге
Гражданство
Болгария
Возраст
27
Рост
185
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
товарищеские матчи. сборные
12.10.2021
12 окт. 2021
вт
21:45
Болгария
2 : 1
Северная Ирландия
12.10.2021
12 окт. 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Болгария
2
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
15.11.2021
15 нояб. 2021
пн
22:45
Швейцария
4 : 0
Болгария
15.11.2021
15 нояб. 2021
пн
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Швейцария
4
Болгария
0
был в запасе
02.09.2021
02 сент. 2021
чт
21:45
Италия
1 : 1
Болгария
02.09.2021
02 сент. 2021
чт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Италия
1
Болгария
1
был в запасе