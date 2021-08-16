Маттео Трамони

№27
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Франция
Возраст
22
Рост
175
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
италия. кубок
16.08.2021 16 авг. 2021 пн 18:45
Кротоне
2(4) : 2(2)
Брешиа
16.08.2021 16 авг. 2021 пн 18:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1 раунд