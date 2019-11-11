Тайсон (Тайсон Барселлос)
№28
Нападающий
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Команда
Шахтер
Возраст
33
Рост
172
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Неприличный жест, слезы, удаление. В главном матче Украины скандал из-за расизма
#Шахтер
11 ноября 2019, 10:59