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Бахадур Соколов
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Бахадур Соколов
№46
Полузащитник
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Ближайший матч
Спартак - Крылья Советов
Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Возраст
22
Рост
174
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Крылья Советов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Крылья Советов
1
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
был в запасе