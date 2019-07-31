Силвие Бегич
№4
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
3 июня 1993 (27) лет
Рост
197
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Оренбург» расстался с десятью игроками. Результат – три поражения на старте
#Оренбург
31 июля 2019, 21:06